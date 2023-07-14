Масалитин: «У «Зенита» сейчас есть проблемы»

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от поединка между «армейцами» и петербургским «Зенитом» за Суперкубок России.

«У «Зенита» сейчас есть проблемы - сложно сказать, что будет с Венделом, сможет ли восстановиться Клаудиньо. Кузяев ушел. Как будет играть «Зенит» в центре полузащиты?» - передает слова Масалитина издание «РБ Спорт».

Напомним, что матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в субботу, 15 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало противостояния запланировано в 17:00 по московскому времени. Главный рефери поединка Сергей Карасёв.