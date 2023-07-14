Петржела оценил шансы ЦСКА против «Зенита» в Суперкубке России

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между столичным ЦСКА и командой Сергея Семака.

«У «армейцев» совсем нет шансов на победу. Питерцы на протяжении пяти лет выигрывают чемпионат. Это сильнейшая команда в РПЛ с запасом! У них нет никаких конкурентов», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Суперкубок России состоится в субботу, 15 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне ЦСКА стал обладателем кубка России, а «Зенит» в пятый раз подряд выиграл чемпионат.