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Кубок России

Петржела оценил шансы ЦСКА против «Зенита» в Суперкубке России

14 Июля 2023 • 12:23 Комментировать (1)

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между столичным ЦСКА и командой Сергея Семака.

«У «армейцев» совсем нет шансов на победу. Питерцы на протяжении пяти лет выигрывают чемпионат. Это сильнейшая команда в РПЛ с запасом! У них нет никаких конкурентов», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Суперкубок России состоится в субботу, 15 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне ЦСКА стал обладателем кубка России, а «Зенит» в пятый раз подряд выиграл чемпионат.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Властимил Петржела
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Комментарии (1)
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wertygaz
14 Июля 2023 в 12:37
О ему алкоголь совсем мозги затуманил... Хотя там подстраховались Мешков на ВАР, может помочь Зениту...
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