Салтыков: «Очень хочется сыграть с «Зенитом»

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился мнением о результатах жеребьёвки Кубка России. Напомним, самарский клуб попал в группу C, где сыграет с «Зенитом», «Ахматом» и «Балтикой».

«Зенит» — интересная команда. Я уже играл со многими топовыми командами, а с «Зенитом» еще нет. С «Балтикой» играл, «Ахмат» — крепкая команда. Но выделю «Зенит» — очень хочется с ними сыграть», — приводит слова Салтыкова издание «Чемпионат».

В первом туре нового розыгрыша Кубка России «Крылья Советов» должны встретиться на своем поле с калининградской «Балтикой». Поединок запланирован на 26 июля.