Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Геркус оценил новый формат Кубка России

11 Июля 2023 • 10:04 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своем отношении к новому формату проведения Кубка России.

«Мне понравился новый формат Кубка России. Формат неидеальный, но задачу популяризации Кубка он решил - турнир зажил новой жизнью. Все клубы играют, все при деле», - передает слова Геркуса «Чемпионат».

Ранее стало известно о календаре проведения нового розыгрыша Кубка России. Первые матчи групповой стадии состоятся 25 июля. Групповой турнир завершится 2 ноября.

В прошлом сезоне триумфатором Кубка России стал московский ЦСКА. В финальном матче подопечные Владимира Федотова обыграли «Краснодар».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Илья Геркус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июля
10:04 · Кубок России
Геркус оценил новый формат Кубка России
10 Июля
19:24 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Динамо» должно бороться за тройку в РПЛ
06 Июля
19:31 · Кубок России
Появилось расписание трёх туров группового этапа Кубка России официально
05 Июля
17:32 · Россия. Премьер-лига
Булыкин предположил, за что «Локомотив» будет бороться в новом сезоне
04 Июля
17:59 · Кубок России
​Тарасов назвал клуб, против которого хочет сыграть в Кубке России
03 Июля
20:14 · Кубок России
Наставник «Родины Медиа» Каряка назвал цели команды на Кубок России
18:26 · Кубок России
Тарасов: Я буду праздновать, если забью «Локомотиву»
09:27 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Цель «Зенита» на предстоящий сезон — шестое чемпионство подряд и Кубок России»
02 Июля
15:02 · Кубок России
Круговой признался, что путается в формате Кубка России
29 Июня
17:39 · Кубок России
Защитник «Спартака» Литвинов поделился мнением о жеребьёвке группового этапа Кубка России
28 Июня
19:08 · Кубок России
Главный врач ЦСКА рассказал о травме Мойзеса перед суперфиналом Кубка России
13:32 · Кубок России
Команда, которая займёт третье место в третьем сезоне МФЛ, выступит в розыгрыше Кубка России сезона-2023/24
27 Июня
17:21 · Кубок России
Баранник считает, что «Зенит» может сделать ставку на Кубок России
11:22 · Кубок России
Умяров оценил жеребьёвку «Спартака» в Кубке России
07:09 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «ЦСКА нельзя жертвовать Кубком ради РПЛ»
Все новости