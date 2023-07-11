Геркус оценил новый формат Кубка России

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своем отношении к новому формату проведения Кубка России.
«Мне понравился новый формат Кубка России. Формат неидеальный, но задачу популяризации Кубка он решил - турнир зажил новой жизнью. Все клубы играют, все при деле», - передает слова Геркуса «Чемпионат».
Ранее стало известно о календаре проведения нового розыгрыша Кубка России. Первые матчи групповой стадии состоятся 25 июля. Групповой турнир завершится 2 ноября.
В прошлом сезоне триумфатором Кубка России стал московский ЦСКА. В финальном матче подопечные Владимира Федотова обыграли «Краснодар».
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