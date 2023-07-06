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Кубок России

Появилось расписание трёх туров группового этапа Кубка России официально

06 Июля 2023 • 19:31 Комментировать

Пресс-служба РФС опубликовала календарь первых трёх туров группового этапа Кубка России.

1-й тур пройдёт с 25 по 27 июля.

25 июля:

«Пари НН»  «Динамо»

«Локомотив»  «Урал»

«Зенит»  «Ахмат»

26 июля:

«Оренбург»  ЦСКА

«Крылья Советов»  «Балтика»

«Факел»  «Сочи»

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«Ростов»  «Рубин»

27 июля:

«Краснодар»  «Спартак»

2-й тур пройдёт с 8 по 10 августа.

8 августа:

«Урал» — «Ростов»

«Рубин» — «Локомотив»

«Спартак»  «Пари НН»

9 августа:

«Оренбург» — «Сочи»

«Крылья Советов» — «Зенит»

ЦСКА — «Факел»

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«Динамо» — «Краснодар»

10 августа:

«Ахмат» — «Балтика»

3-й тур группового этапа пройдёт 29-30 августа.

29 августа:

«Рубин» — «Урал»

«Факел» — «Оренбург»

«Пари НН» — «Краснодар»

«Спартак» — «Динамо»

30 августа:

«Сочи» — ЦСКА

«Ахмат» — «Крылья Советов»

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«Балтика» — «Зенит»

«Ростов» — «Локомотив»

 

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