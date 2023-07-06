Пресс-служба РФС опубликовала календарь первых трёх туров группового этапа Кубка России.
1-й тур пройдёт с 25 по 27 июля.
25 июля:
«Пари НН» — «Динамо»
«Локомотив» — «Урал»
«Зенит» — «Ахмат»
26 июля:
«Оренбург» — ЦСКА
«Крылья Советов» — «Балтика»
«Факел» — «Сочи»
«Ростов» — «Рубин»
27 июля:
«Краснодар» — «Спартак»
2-й тур пройдёт с 8 по 10 августа.
8 августа:
«Урал» — «Ростов»
«Рубин» — «Локомотив»
«Спартак» — «Пари НН»
9 августа:
«Оренбург» — «Сочи»
«Крылья Советов» — «Зенит»
ЦСКА — «Факел»
«Динамо» — «Краснодар»
10 августа:
«Ахмат» — «Балтика»
3-й тур группового этапа пройдёт 29-30 августа.
29 августа:
«Рубин» — «Урал»
«Факел» — «Оренбург»
«Пари НН» — «Краснодар»
«Спартак» — «Динамо»
30 августа:
«Сочи» — ЦСКА
«Ахмат» — «Крылья Советов»
«Балтика» — «Зенит»
«Ростов» — «Локомотив»
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