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Кубок России

​Тарасов назвал клуб, против которого хочет сыграть в Кубке России

04 Июля 2023 • 17:59 Комментировать

«Родина Медиа» выиграла сезон Медиалиги и получила путёвку в розыгрыш Кубка России. Теперь Дмитрий Тарасов и компания будут стараться хорошо проявить себя в Пути регионов. Тарасов ответил на вопрос, с кем ему бы хотелось пересечься в розыгрыше кубка страны.

«Если дойдём до профессиональных, с любым. Но встретиться с «Локомотивом» было бы фантастикой для меня. Я мог только мечтать о том, чтобы сыграть против своей бывшей команды за свою медийную», - сказал Тарасов, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Чтобы встретиться с командой Премьер-лиги в Кубке России, «Родина Медиа» должна сотворить целый ряд сенсаций в Пути регионов. Дело в том, что клубы топ-дивизиона идут по другой части турнирной сетки, и первое пересечение команд возможно нескоро.

Отметим, что Дмитрий Тарасов играл за «Локомотив» в 2010-2019 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Тарасов родина медиа
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