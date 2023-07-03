Наставник «Родины Медиа» Каряка назвал цели команды на Кубок России

Главный тренер медийной команды «Родина Медиа» Андрей Каряка рассказал о целях на Кубок России следующего сезона.

Напомним, что «Родина Медиа» получила право принять участие в национальном Кубке после выхода в финал третьего сезона Медийной футбольной лиги, где она стала победителем.

Специалист отметил, что пока рано говорить о том, как его команда выступит, ведь есть легионеры, которые по регламенту не могут играть в первых стадиях турнира.

«Готовы ли встретиться с командами ФНЛ или РПЛ? Конечно, хотели бы с ними сыграть, но это будет сложно сделать», - приводит слова Каряки «РБ Спорт».