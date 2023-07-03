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Тарасов: Я буду праздновать, если забью «Локомотиву»

03 Июля 2023 • 18:26 Комментировать

Создатель «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов ответил на вопрос, будет ли он праздновать гол, если забьёт «Локомотиву» в Кубке России. Напомним, хавбек выступал за «железнодорожников» с 2010 по 2019 год.

«Конечно, буду праздновать! Почему нет? Я же не буду провоцировать, буду праздновать. Это нормальная история. Не думал о перформансах. Нет никаких мыслей», — приводит слова Тарасова издание «Спорт-Экспресс».

Ранее «Родина Медиа» стала победителем третьего сезона Медийной футбольной лиги и получила право сыграть в новом розыгрыше Кубка России. Старт турнира запланирован на 25-26 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Тарасов родина медиа
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