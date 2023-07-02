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Кубок России

Круговой признался, что путается в формате Кубка России

02 Июля 2023 • 15:02 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал, что думает о новом формате проведения Кубка России.

«Можно сто раз запутаться! Формат до конца не был понятен. Если бы прошли дальше не было бы понятно, куда попадаем», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что недавно состоялась жеребьевка следующего розыгрыша Кубка страны. На групповом этапе подопечные Сергея Семака сыграют против грозненского «Ахмата», калининградской «Балтики» и самарских «Крыльев Советов».

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, победивший в финале «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Данил Круговой
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