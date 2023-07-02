Круговой признался, что путается в формате Кубка России

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал, что думает о новом формате проведения Кубка России.

«Можно сто раз запутаться! Формат до конца не был понятен. Если бы прошли дальше не было бы понятно, куда попадаем», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что недавно состоялась жеребьевка следующего розыгрыша Кубка страны. На групповом этапе подопечные Сергея Семака сыграют против грозненского «Ахмата», калининградской «Балтики» и самарских «Крыльев Советов».

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА, победивший в финале «Краснодар».