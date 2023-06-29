Защитник «Спартака» Литвинов поделился мнением о жеребьёвке группового этапа Кубка России

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о жеребьёвке группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/24.

Напомним, что в группе с «красно-белыми» выступят «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН».

Игрок отметил, что на считает, что у его команда попала в «группу смерти», так как во всех квартетах есть сильные команды, но при этом дал понять, что нельзя недооценивать соперников.

«Любая группа и любые команды будут биться. Матчи будут зрелищные», - приводит слова Литвинова «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» стал победителем национального Кубка сезона-2021/22.