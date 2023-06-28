Главный врач ЦСКА рассказал о травме Мойзеса перед суперфиналом Кубка России

Главный врач столичного ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о травме защитника «армейцев» Мойзеса перед суперфинала Кубка России.

«Мойзес - пример неуемной жажды игры и большого желания помочь команде. За три дня до Суперфинала на тренировке в единоборстве он получил повреждение внутренней боковой связки», - заявил сотрудник московского коллектива в интервью изданию Bobsoccer.

По его словам, сам бразилец выразил готовность рискнуть и принять участие в решающем поединке, не подводя «армейцев». По воспоминаниям Безуглова, ситуация с участием Мойзеса контролировалась в почасовом режиме.

Напомним, что бразильский футболист принял участие в суперфинале Кубка России и выиграл свой первый трофей в футболке московского клуба, отыграв полный матч.