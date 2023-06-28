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Команда, которая займёт третье место в третьем сезоне МФЛ, выступит в розыгрыше Кубка России сезона-2023/24

28 Июня 2023 • 13:32 Комментировать

Команда, которая займёт третье место в третьем сезоне Медийной футбольной лиги (МФЛ), примет участие в розыгрыше Кубка России следующего сезона, об этом сообщил глава Медиалиги Николай Осипов в своем телеграм-канале.

«Обладатель третьего места Winline Медийной футбольной лиги получает Wild Card для участия в Кубке России сезона‑2023/24», - написал он.

Напомним, что в поединке за третье место встретятся «БейБеги» и «Амкал».

В решающем матче сыграют «Родина Медиа» и 2DROTS. Обе команды уже гарантировали себе участие в национальном Кубке.

Напомним, что матчи состоятся в субботу, 1 июля, в «Лужниках». 

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Евро-Футбол.Ру,
Амкал Медийная Футбольная лига Бей Беги
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