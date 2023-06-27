Баранник считает, что «Зенит» может сделать ставку на Кубок России

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник оценил перспективы «сине-бело-голубых» в новом розыгрыше Кубка России.

«В прошлом году «Зенит» рано вылетел. Правда, основная задача касалась второй звезды на эмблеме, и она была выполнена. Поэтому не исключаю, что сейчас главной целью будет взять Кубок России», — приводит слова Баранника «Матч ТВ».

По мнению эксперта, в этом сезоне «Зенит» выйдет из своей группы в плей-офф Пути РПЛ, заняв первое или второе место.

В Кубке России – 2023/24 подопечные Сергея Семака выступят в группе C вместе с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Балтикой».