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Умяров оценил жеребьёвку «Спартака» в Кубке России

27 Июня 2023 • 11:22 Комментировать

Хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров оценил результаты жеребьевки групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

«Хорошая группа. Сейчас все команды плюс-минус должны навязывать борьбу. Только со временем станет понятно, попал «Спартак» в «группу смерти» или нет», - передает слова полузащитника издание «Чемпионат».

Напомним, что по результатам жеребьевки «красно-белые» попали в одну группу с «Динамо», «Краснодаром» и «Пари НН». В предыдущем розыгрыше турнира «Спартак» вылетел на стадии ¼ финала, уступив тольяттинскому «Акрону».

Обладателем кубка в прошлом сезоне стал столичный ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наиль Умяров
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