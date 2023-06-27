Умяров оценил жеребьёвку «Спартака» в Кубке России

Хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров оценил результаты жеребьевки групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

«Хорошая группа. Сейчас все команды плюс-минус должны навязывать борьбу. Только со временем станет понятно, попал «Спартак» в «группу смерти» или нет», - передает слова полузащитника издание «Чемпионат».

Напомним, что по результатам жеребьевки «красно-белые» попали в одну группу с «Динамо», «Краснодаром» и «Пари НН». В предыдущем розыгрыше турнира «Спартак» вылетел на стадии ¼ финала, уступив тольяттинскому «Акрону».

Обладателем кубка в прошлом сезоне стал столичный ЦСКА.