Карапузов — о группе в Кубке России: «Всегда интереснее играть с топ-командами»

Нападающий московского «Динамо» Владислав Карапузов высказался о группе в Кубке России. По итогам жеребьёвки «бело-голубые» попали в квартет D, в котором сыграют со «Спартаком», «Краснодаром» и «Пари НН».

«У «Динамо» очень интересный жребий в Кубке России. Можно ли сказать, что не повезло? Всегда интереснее играть с топ-командами — «Спартаком» и «Краснодаром». И «Пари НН» крепкая команда с характером», — приводит слова Карапузова «Чемпионат».

Прошлый сезон футболист провел в «Ахмате» на правах аренды. В грозненском клубе он провел 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три ассиста.