Гранат назвал самую сильную группу Кубка России

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился комментарием о жеребьёвке Кубка России.

«Группа со «Спартаком» выделяется: московское дерби, играющий «Краснодар» и «Динамо» с новым тренером. В этом году увидим рисунок у «Пари НН». Это самая сильная группа из всех», — приводит слова Граната «Чемпионат».

«Спартак», «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН» попали в группу D Кубка России Пути РПЛ. Старт нового розыгрыша турнира запланирован на 25 июля. Действующим обладателем трофея является ЦСКА, который в решающем поединке одолел «Краснодар» в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов.