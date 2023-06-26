Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Гранат назвал самую сильную группу Кубка России

26 Июня 2023 • 16:06 Комментировать

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился комментарием о жеребьёвке Кубка России.

«Группа со «Спартаком» выделяется: московское дерби, играющий «Краснодар» и «Динамо» с новым тренером. В этом году увидим рисунок у «Пари НН». Это самая сильная группа из всех», — приводит слова Граната «Чемпионат».

«Спартак», «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН» попали в группу D Кубка России Пути РПЛ. Старт нового розыгрыша турнира запланирован на 25 июля. Действующим обладателем трофея является ЦСКА, который в решающем поединке одолел «Краснодар» в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Динамо Москва Владимир Гранат Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июня
16:06 · Кубок России
Гранат назвал самую сильную группу Кубка России
14:03 · Кубок России
Червиченко назвал группу «Спартака» самой сложной в Кубке России
25 Июня
19:22 · Кубок России
Валерий Новиков — о группе ЦСКА в Кубке России: «Здесь не может быть простых соперников»
19:07 · Кубок России
Радимов — о результатах жеребьёвки Кубка России: «Это «группа смерти» для «Пари НН»
18:50 · Кубок России
​Тарасов – о попадании в Кубок: «Я возвращаюсь в большой футбол» 1
18:44 · Кубок России
​«Родина Медиа» с Тарасовым выступит в Кубке России
18:39 · Кубок России
Радимов — о группе «Зенита» в Кубке России: «Для зрителей минус, что нет «Спартака»
17:24 · Кубок России
​Тарханов высказался о жеребьёвке Кубка России
16:14 · Кубок России
Масалитин объяснил, почему ЦСКА — фаворит своей группы в Кубке России
15:28 · Кубок России
Гладилин выделил одну группу Кубка России, в которой есть очевидный фаворит
15:13 · Кубок России
Газзаев: ЦСКА — фаворит своей группы в Кубке России
24 Июня
23:27 · Кубок России
Хохлов: «Жребий не может быть оптимальным или неоптимальным»
22:54 · Кубок России
Терёхин: «Динамо» не слабее соперников в Кубке России»
22:38 · Кубок России
Пономарёв: «ЦСКА досталась проходная группа»
22:36 · Кубок России
​Мостовой оценил результаты жеребьёвки для «Спартака»
Все новости