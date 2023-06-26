Червиченко назвал группу «Спартака» самой сложной в Кубке России

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какую группу считает самой сложной в следующем розыгрыше Кубка России.

«Жуткая группа, где сыграют «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Остальные группы для лидеров чемпионата проходные. Жеребьёвка была независимой и честной, но оказалось, что не все в равных условиях», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что действующим победителем Кубка России является столичный ЦСКА. В финальном поединке минувшего розыгрыша турнира подопечные Владимира Федотова одержали победу над «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти).