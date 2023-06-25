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Валерий Новиков — о группе ЦСКА в Кубке России: «Здесь не может быть простых соперников»

25 Июня 2023 • 19:22 Комментировать

Экс-футболист ЦСКА Валерий Новиков поделился комментарием о результатах жеребьёвки Кубка России для «армейцев». «Красно-синие» попали в группу A, где сыграют с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

«Кто-то может сказать, что это группа легкая, но нужно понимать, что здесь не может быть простых соперников. Расслабляться ни в коем случае нельзя! Все команды будут сражаться!» — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что ЦСКА не должен делать ставку только на чемпионат, команде нужно вести борьбу за трофей в двух турнирах.

Стоит отметить, что «армейцы» стали победителями Кубка России – 2022/23.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Факел Оренбург Сочи Валерий Новиков
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