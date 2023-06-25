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Радимов — о результатах жеребьёвки Кубка России: «Это «группа смерти» для «Пари НН»

25 Июня 2023 • 19:07 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о группе D Кубка России, в которую попали: «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН».

«Это «группа смерти» для Нижнего. По всем параметрам «Краснодар», «Спартак» и «Динамо» сильнее. Непопадание в плей-офф для первых трех будет фиаско, для «Пари НН» — ничего страшного не произойдет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Первый тур группового этапа нового розыгрыша Кубка России Пути РПЛ пройдет 25-27 июля. Напомним, действующим обладателем трофея является ЦСКА, который оказался сильнее «Краснодара» в Суперфинале турнира.

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Спартак Москва Краснодар Динамо Москва Владислав Радимов Пари НН
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