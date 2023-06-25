​Тарасов – о попадании в Кубок: «Я возвращаюсь в большой футбол»

«Родина Медиа» пробилась в финал Медиалиги и тем самым завоевала себе путёвку в следующий розыгрыш Кубка России. Комментарий на этот счёт дал известный футболист команды Дмитрий Тарасов.

«Мы в Кубке России. Я возвращаюсь в большой футбол. Я же сказал, что я готов. Я реально готов, хорошую форму набрал, я сам в шоке», - сказал Тарасов на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Крысева|Медиа футбич».

«Нам нужно усиление? Возможно, но мы сейчас не думаем об этом. У нас было две задачи – выиграть МФЛ и попасть в Кубок. Первую задачу с выходом в Кубок России мы выполнили. Усиление под Кубок нужно, будем над этим думать. Но сезон ещё не закончился, впереди финал», - добавил Тарасов.