​«Родина Медиа» с Тарасовым выступит в Кубке России

«Родина Медиа» в воскресенье завоевала путёвку в финал Медиалиги. Это означает, что команда в следующем сезоне выступит в Кубке России. Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов и компания постараются как можно дальше забраться в Пути регионов.

В прошлом сезоне в Кубке России выступили два представителя Медиалиги – «Амкал» и 2DROTS. «Амкалу» удалось преодолеть два раунда турнира, а 2DROTS – один.

Добавим, что в сезоне 2022/2023 Кубок России выиграл московский ЦСКА. В суперфинале команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.