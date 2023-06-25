Радимов — о группе «Зенита» в Кубке России: «Для зрителей минус, что нет «Спартака»

Российский тренер Владислав Радимов поделился комментарием о результатах жеребьёвки группового этапа Кубка России для «Зенита». Напомним, «сине-бело-голубые» попали в квартет B, в котором сыграют с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Балтикой».

«Для зрителей минус, что нет «Спартака». Но группа непростая. Главное, не повторять ошибок прошлого года и не выходить с третьего места. Надо попадать в первые два», — заявил Радимов «РБ Спорту».

Напомним, победителем прошлого розыгрыша Кубка России стал ЦСКА, который оказался сильнее «Краснодара» (1:1, 6:5 — по пенальти) в решающем поединке.