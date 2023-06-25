​Тарханов высказался о жеребьёвке Кубка России

Известный российский тренер Александр Тарханов сказал несколько слов о жеребьёвке групповой стадии Кубка России в Пути РПЛ, которая прошла накануне.

«По группам могу сказать, что самая сильная группа, где «Динамо», «Спартак», «Краснодар» и «Пари НН». Хотя в кубковых матчах тяжело определить, где сильная, а где слабая», - сказал Тарханов, чьи слова на своих страницах приводит Vprognoze.

Ознакомиться с результатами жеребьёвки Кубка России полностью можно в нашей новостной заметке.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Кубок России выиграл ЦСКА. В суперфинале команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» по пенальти.