Масалитин объяснил, почему ЦСКА — фаворит своей группы в Кубке России

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о группе, в которую попал столичный клуб по итогам жеребьёвки Кубка России.

«Как обладатель Кубка, ЦСКА видится фаворитом в своей группе. В остальных командах произошли тренерские изменения. В этом плане у ЦСКА все стабильно», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Эксперт добавил, что сейчас «армейцам» нужно сохранить свой состав и, при необходимости, усилить несколько позиций.

В новом розыгрыше Кубка России ЦСКА сыграет в группе А вместе с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом». Отметим, что «красно-синие» являются действующими обладателями трофея.