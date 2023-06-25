Гладилин выделил одну группу Кубка России, в которой есть очевидный фаворит

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о жеребьёвке группового раунда Кубка России, которая прошла 24 июня.

«Явный фаворит только в той группе, где играет «Зенит», там уже ясно. А остальные группы примерно равны», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, «Зенит» начнет свой новый поход за очередным трофеем в квартете C. Помимо «сине-бело-голубых», в данной группе сыграют «Ахмат», «Крылья Советов» и «Балтика».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В минувшем розыгрыше подопечные Владимира Федотова одолели в Суперфинале турнира «Краснодар».

