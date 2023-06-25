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Кубок России

Газзаев: ЦСКА — фаворит своей группы в Кубке России

25 Июня 2023 • 15:13 Комментировать

Российский тренер Валерий Газзаев поделился комментарием о группе ЦСКА в Кубке России. «Армейцы» попали в квартет А вместе с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

«На мой взгляд, ЦСКА является абсолютным лидером и фаворитом в своей группе. Кубок России очень интересный», — приводит слова Газзаева издание «Чемпионат».

Старт группового этапа Кубка России Пути РПЛ запланирован на 25-27 июня. Напомним, ЦСКА является действующим обладателем трофея. В Суперфинале минувшего розыгрыша команда Владимира Федотова оказалась сильнее «Краснодара» в серии послематчевых пенальти (1:1, 6:5 — по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев
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