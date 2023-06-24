Хохлов: «Жребий не может быть оптимальным или неоптимальным»

Наставник «Сочи» Дмитрий Хохлов оценил результаты жеребьёвки в Кубке России для его команды. Сочинцам предстоит в грядущем розыгрыше турнира сразится в квартете А против столичного ЦСКА, «Оренбурга» и «Факела».

«Жребий не может быть оптимальным или неоптимальным. Мы его результаты просто принимаем, не оцениваю, кто фаворит группы, а кто — нет, всё будет известно по результатам турнира», - рассказал Хохлов «Матч ТВ».

В прошлом розыгрыше турнира в новом формате «Сочи» не удалось выйти из группы и пробиться в плей-офф. Тогда клуб с юга России занял четвёртое место в группе с ЦСКА, «Уралом» и московским «Торпедо».