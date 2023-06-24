Терёхин: «Динамо» не слабее соперников в Кубке России»

В субботу состоялась жеребьёвка группового этапа грядущего розыгрыша Кубка России. Бывший форвард московского «Динамо» Олег Терёхин оценил её результаты для «бело-голубых». Напомним, что динамовцы встретятся в квартете D со «Спартаком», «Краснодаром» и «Пари НН».

«Сильные соперники? Да, но «Динамо» не слабее. В следующем сезоне команда должна играть лучше, чем в прошедшем. Очень надеюсь, что новый тренер встряхнёт игроков», - цитирует Терёхина Rusfootball.

Напомним, что в минувшем розыгрыше Кубка России «Динамо» остановилось на стадии первого полуфинала в Пути регионов, споткнувшись в серии пенальти о тольяттинский «Акрон».

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