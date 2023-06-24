Пономарёв: «ЦСКА досталась проходная группа»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв не скрывает радости от группы, которая попалась «армейцам» в следующем розыгрыше Кубка России – в квартете А группового этапа столичный клуб сразится с «Сочи», «Оренбургом» и «Факелом».

«Можно сказать, проходная группа досталась. Это нормальные команды и с ними можно играть. Не скажу, что прямо легко будет, но ЦСКА пройдет эту группу», - рассуждает Пономарёв для Rusfootball.

ЦСКА является восьмикратным обладателем Кубка России. В последний раз в истории «красно-синие» взяли трофей две недели назад, обыграв в «Лужниках» «Краснодар» в серии пенальти.