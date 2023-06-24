Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​Мостовой оценил результаты жеребьёвки для «Спартака»

24 Июня 2023 • 22:36 Комментировать

В субботу вечером состоялась жеребьёвка групповой стадии Кубка России в Пути РПЛ. «Спартак» попал в так называемую «группу смерти», где также выступят «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН». Комментарий по поводу жеребьёвки для «красно-белых» дал известный в прошлом футболист Александр Мостовой.

«Вообще при новом формате Кубка абсолютно неважно, кто с кем сыграет в группе. Дальше пройдут три команды, так что шансы есть у всех команд из группы, а у лидеров - тем более. У «Спартака» нормальная группа, ничего особенного. С их составом со всеми можно играть», - сказал Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что команды, которые займут в группах первые и вторые места, попадают в верхнюю часть сетки плей-офф, а команды, которые финишируют в группах третьими, оказываются в нижней части сетки плей-офф.

В сезоне 2022/2023 Кубок России выиграл ЦСКА.  

Результаты жеребьёвки Кубка России

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
23:27 · Кубок России
Хохлов: «Жребий не может быть оптимальным или неоптимальным»
22:54 · Кубок России
Терёхин: «Динамо» не слабее соперников в Кубке России»
22:38 · Кубок России
Пономарёв: «ЦСКА досталась проходная группа»
22:36 · Кубок России
​Мостовой оценил результаты жеребьёвки для «Спартака»
20:24 · Кубок России
Волженкин: «Проходных матчей у «Балтики» в Кубке России не будет»
20:24 · Кубок России
Ташуев - о жеребьёвке «Ахмата» в Кубке России: «Будем стараться обыграть любого»
19:47 · Кубок России
Кечинов: «Спартаку» досталась очень сложная группа»
19:43 · Кубок России
Масалитин: ЦСКА должен выходить из такой группы
19:39 · Кубок России
Игрок «Краснодара» Сорокин: «Готовимся дойти до финала Кубка России»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов: «Лучший вратарь России – 37-летний Акинфеев? Это проблема»
19:29 · Кубок России
Мостовой: «У «Зенита» группа легче, чем у «Спартака»
19:27 · Кубок России
Осинькин: «Крыльям» досталась довольно ровная группа»
19:21 · Кубок России
Хлусевич: «Спартак» и «Краснодар» покажут зрелищный футбол в Кубке России
19:13 · Кубок России
Газинский оценил жеребьёвку Кубка России для «Урала»
23 Июня
16:30 · Кубок России
​РФС анонсировал жеребьёвку Пути РПЛ в Кубке России – известен состав корзин
Все новости