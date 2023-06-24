​Мостовой оценил результаты жеребьёвки для «Спартака»

В субботу вечером состоялась жеребьёвка групповой стадии Кубка России в Пути РПЛ. «Спартак» попал в так называемую «группу смерти», где также выступят «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН». Комментарий по поводу жеребьёвки для «красно-белых» дал известный в прошлом футболист Александр Мостовой.

«Вообще при новом формате Кубка абсолютно неважно, кто с кем сыграет в группе. Дальше пройдут три команды, так что шансы есть у всех команд из группы, а у лидеров - тем более. У «Спартака» нормальная группа, ничего особенного. С их составом со всеми можно играть», - сказал Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что команды, которые займут в группах первые и вторые места, попадают в верхнюю часть сетки плей-офф, а команды, которые финишируют в группах третьими, оказываются в нижней части сетки плей-офф.

В сезоне 2022/2023 Кубок России выиграл ЦСКА.

Результаты жеребьёвки Кубка России