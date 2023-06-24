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Волженкин: «Проходных матчей у «Балтики» в Кубке России не будет»

24 Июня 2023 • 20:24 Комментировать

В новичке РПЛ, калининградской «Балтике» поделились мыслями о жеребьёвке группового этапа Кубка России. В новом розыгрыше турнира калининградцы встретятся с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями Советов».

«Рассчитываем на победу в каждом матче. Кубок для нас важен, поэтому у нас точно не будет проходных матчей. Конечно, «Зенита» мы не боимся, это чемпион России и это все знают», - цитирует Sport24 Кирилла Волженкина, генерального директора «Балтики».

Напомним, что «Балтика» в грядущем сезоне сыграет в элитном дивизионе российского футбола впервые за 25 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Кирилл Волженкин
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