Ташуев - о жеребьёвке «Ахмата» в Кубке России: «Будем стараться обыграть любого»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

«Хорошая группа. Одна команда сильная, в прошлом году это было «Динамо», сейчас «Зенит». Будем стараться обыграть любого, хоть это «Зенит» или другие две команды», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

«Ахмат» сыграет в одной группе с «Зенитом», «Балтикой» и «Крыльями Советов». В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги грозненский коллектив финишировал на пятом месте в турнирной таблице.