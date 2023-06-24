Кечинов: «Спартаку» досталась очень сложная группа»

Бывший спартаковец Валерий Кечинов не слишком доволен группой, которая досталась московскому «Спартаку» на стадии группового этапа грядущего розыгрыша Кубка России. Напомним, что в квартете D «красно-белые» сыграют с суперфиналистом прошедшего розыгрыша трофея – «Краснодаром», «Пари НН» Сергея Юрана и «Динамо» Марцела Лички.

«Спартаку» досталась очень сложная, сильная группа. «Динамо» по-прежнему сильная команда, несмотря на провальный сезон. Очень серьёзный соперник – «Краснодар», «Пари НН», где Сергей Николаевич Юран трудится – тоже крепкая команда», - делится Кечинов с «Матч ТВ», добавляя, что спартаковцам явно будет трудно.