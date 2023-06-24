Масалитин: ЦСКА должен выходить из такой группы

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил группу Кубка России, в которую попали «армейцы» по итогам жеребьёвки.

«Красно-синие» оказались в квартете А, где они сыграют вместе с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

«ЦСКА как победителю Кубка России просто необходимо выходить из этой группы. Пока у ЦСКА все стабильно, в отличие от «Оренбурга», «Сочи» и «Факела», — приводит слова Масалитина портал «РБ Спорт».

Напомним, в Суперфинале минувшего розыгрыша Кубка России подопечные Владимира Федотова одолели «Краснодар», одержав победу в серии послематчевых пенальти (1:1, 6:5 — по пенальти).