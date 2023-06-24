Игрок «Краснодара» Сорокин: «Готовимся дойти до финала Кубка России»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин оценил жеребьёвку группового раунда Кубка России для «быков». И заявил, что матчи со «Спартаком», с которым его клуб сыграет в группе D, станут отличной проверкой для краснодарцев на прочность.

«Хорошая афиша и спарринг‑партнер, топовые матчи будут. Готовимся как минимум дойти до финала», - цитирует Сорокина «Матч ТВ».

Отметим, что помимо «Спартака» «быки» встретятся в группе с «Динамо» и «Пари НН».

«Конечно, титул нам просто необходим. Мы были очень близки, чуть-чуть не хватило, будем стараться исправить это», - добавил Сорокин.

Напомним, что «Краснодар» уступил ЦСКА в Суперфинале минувшего розыгрыша трофея лишь в серии пенальти – 5:6.