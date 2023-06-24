Мостовой: «У «Зенита» группа легче, чем у «Спартака»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой сравнил группы «Спартака» и «Зенита» в Кубке России.

«У «Зенита» группа легче, чем у «Спартака». Но никто не гарантирует, что «Спартак» потом не попадет на «Балтику» и пройдет дальше. С этим форматом можно ожидать, что угодно», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Эксперт добавил, что до решающих стадий дойдут только представители элитного дивизиона.

По итогам жеребьевки «Спартак» попал в группу D, где встретится с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН». «Зенит» сыграет в квартете C вместе с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Балтикой».