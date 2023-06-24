Осинькин: «Крыльям» досталась довольно ровная группа»

Рулевой самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился своими впечатлениями о прошедшей накануне жеребьёвке группового этапа турнира. По её итогам «крылышки» попали в квартет С, в котором встретятся с чемпионом России «Зенитом», «Ахматом» и новичком РПЛ – «Балтикой».

«Будем идти от матча к матчу. За исключением «Зенита», группа довольно ровная. Полагаю, что и в «Балтике», и в «Ахмате» считают точно также», - цитирует Осинькина сайт телеканала «Матч ТВ».

В минувшем розыгрыше Кубка России «Крылья Советов» проиграли «Краснодару» на стадии второго полуфинала Пути регионов.