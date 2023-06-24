Хлусевич: «Спартак» и «Краснодар» покажут зрелищный футбол в Кубке России

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился комментарием о результатах жеребьёвки Кубка России.

«Красно-белые» попали в группу D, в которой сыграют с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН».

«Хороший спарринг будет с «Краснодаром», хорошая команда, будет круто. Чего ожидать болельщикам? «Спартак» и «Краснодар» — атакующие команды, в любом случае это будет зрелищный футбол», — приводит слова Хлусевича «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 22-летний игрок принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. Результаты жеребьевки нового розыгрыша можно узнать по ссылке.