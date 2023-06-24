Газинский оценил жеребьёвку Кубка России для «Урала»

Российский полузащитник «Урала» Юрий Газинский оценил жеребьёвку группового этапа Кубка России на следующий сезон. По её итогам «шмели» попали в квартет В, где сыграют с «Ростовом», столичным «Локомотивом» и «Рубином», оформившим возвращение в Премьер-лигу.

«Ощущения положительные, достаточно ровная группа у нас. Плюс‑минус мы со всеми соперниками знакомы, а «Рубин» пропустил прошлый сезон, поэтому у них будут амбициозные планы», - рассказал Газинский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Урал» едва не попал в Суперфинал минувшего розыгрыша Кубка России, уступив в финале Пути регионов «Краснодару» - 1:2.

«Спартак», «Краснодар» и «Динамо» в одной группе: Результаты жеребьёвки Кубка России