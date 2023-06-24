Жеребьёвка Кубка России Пути РПЛ: Кто может встретиться в групповой стадии

Неучастие российских команд в европейских кубках, а также отлучение сборных команд всех уровней от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА, разумеется, нужно было чем-то компенсировать. Прошлогодний финал волею судьбы сложился словно куплет из песни солиста группы «Браво» девяностых годов Валерия Сюткина – «Смотрите матч «Спартак» – «Динамо», и переполнен стадион…» Тогда, 29 мая 2022 года, впервые после финала чемпионата мира лужниковская чаша была заполнена под завязку. Конечно, это уже не 102 тысячи зрителей, а всего 70, но сейчас она уже больше и не вместит. Сама жизнь подсказала, что Кубок жив. Его лишь нужно реанимировать. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о соперниках «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в предстоящем розыгрыше Кубка России. За жеребьёвкой Кубка России можно следить здесь.

От мала до велика

Перед началом прошлого сезона шли дебаты о рождении нового турнира, ведь ещё в советские времена был Кубок федерации футбола СССР, не снискавший лавров, да и престижная составляющая турнира была довольно низкой. Прошлым летом в головах управленцев российского футбола родилась идея реанимировать и изменить традиционный регламент Кубка России. И вот теперь клубы из РПЛ в дни проведения евротурниров осенью проводят групповой турнир. Именно с него они начинают розыгрыш Кубка, а клубы второго дивизиона совместно с любительскими коллективами начинают розыгрыш в традиционной кубковой сетке, с выбыванием после поражения, так называемый Путь регионов.

На четыре группы

24 июня в 18:00 по московскому времени в прямом эфире на одном из общедоступных телеканалов состоится жеребьёвка по определению состава групп команд РПЛ на первом этапе FONBET Кубка России. Все участники разбиты на четыре группы по 4 клуба в каждой, согласно итогам последнего чемпионата.

Первая корзина: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов».

Вторая корзина: «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Локомотив».

Третья корзина: «Динамо», «Сочи», «Урал», «Крылья Советов».

Четвёртая корзина: «Пари НН», «Факел», «Рубин», «Балтика».

Согласно жребию, шар с названием клуба из каждой корзины поместят в новую корзину, куда последуют ещё три шара из других корзин. Так составят четыре группы. «Зенит» уже не встретится со «Спартаком», а Федотов и Абаскаль не пересекутся в технической зоне на групповой стадии.

Не более двух клубов из Москвы

После возвращения в низший дивизион столичного «Торпедо» и подмосковных «Химок» (хотя какие они «под-», они уже давно полноценно столичные) представительство команд из главного города страны всё равно остаётся более чем значительным. Так, по решению организаторов, в одной группе не может быть более двух клубов из столицы. И уж точно не будет «сборища» в виде «Спартака», «Локо» и «Динамо» или ЦСКА, того же «Локомотива» и динамовцев.

Также не разрешается в одной группе быть двум коллективам из регионов с действующим режимом временного ограничения полётов. А это значит, что «Краснодар» не может быть в группе с соседями из Ростова-на-Дону или Воронежа.

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Внесены изменения и в количество игр в финале Пути регионов. Он теперь будет состоять из одного матча. Команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, покинет турнир, а не сыграет с победителем финала Пути регионов. Как же сложится жеребьёвка Кубка России, можно узнать здесь.