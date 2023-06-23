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​РФС анонсировал жеребьёвку Пути РПЛ в Кубке России – известен состав корзин

23 Июня 2023 • 16:30 Комментировать

Российский футбольный союз анонсировал жеребьёвку групповой стадии Пути РПЛ в Кубке России сезона 2023/2024. Мероприятие пройдёт уже в субботу, 24 июня. Старт – в 18:00 по московскому времени.

Для проведения жеребьёвки команды распределили по четырём корзинам в зависимости от мест, которые они заняли в последнем чемпионате.

1 корзина: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов».

2 корзина: «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Локомотив».

3 корзина: «Динамо», «Сочи», «Урал», «Крылья Советов».

4 корзина: «Пари НН», «Факел», «Рубин», «Балтика».

В жеребьёвке поучаствуют известные в прошлом футболисты - Евгений Алдонин, Руслан Пименов, Алексей Игонин и Владимир Габулов.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Кубок России выиграл ЦСКА. В суперфинале «армейцы» обыграли «Краснодар» в серии пенальти.

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