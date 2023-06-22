​В формате Кубка России произошло важное изменение

В четверг был утверждён регламент Кубка России на сезон 2023/2024. Формат турнира остался почти таким же, но всё же важное изменение произошло. Теперь финальная стадия Пути регионов не будет делиться на два этапа. Победитель первого этапа финала этой части турнирной сетки сразу пройдёт в суперфинал, где сыграет с победителем финала Пути РПЛ.

Таким образом, команда, которая проиграла в финале Пути РПЛ, будет вылетать из турнира, а не получать шанс побороться за суперфинал на второй стадии финала Пути регионов.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Кубок России выиграл ЦСКА. В суперфинале команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» по пенальти.