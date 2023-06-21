Федотов рассказал, кому посвятил победу в Кубке России

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о том, кому посвятил победу в Кубке России.

«В первую очередь победу посвящаю родителям. Они привили любовь к этому виду спорта. Мои жена, дочь, близкие и все наше окружение испытывали море зашкаливающих эмоций. Это было супер! Им тоже посвящаю победу», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в финальном поединке Кубка России ЦСКА встречался с «Краснодаром». Суперфинал турнира завершился вничью со счетом 1:1. Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались футболисты московского клуба – 6:5.