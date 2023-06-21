Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Федотов рассказал, кому посвятил победу в Кубке России

21 Июня 2023 • 10:08 Комментировать

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о том, кому посвятил победу в Кубке России.

«В первую очередь победу посвящаю родителям. Они привили любовь к этому виду спорта. Мои жена, дочь, близкие и все наше окружение испытывали море зашкаливающих эмоций. Это было супер! Им тоже посвящаю победу», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в финальном поединке Кубка России ЦСКА встречался с «Краснодаром». Суперфинал турнира завершился вничью со счетом 1:1. Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались футболисты московского клуба – 6:5.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
10:08 · Кубок России
Федотов рассказал, кому посвятил победу в Кубке России
18 Июня
13:35 · Кубок России
Кириченко оценил формат Кубка России
13:31 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Краснодара» Черников: «Переход в другой клуб РПЛ? Это исключено»
12:08 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Кайо продолжит выступать за «Краснодар» в следующем сезоне»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Ионов: «У Ивича есть своё тренерское видение»
09:44 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Первый трофей от «Краснодара» мы будем ждать в ближайшее время»
07:18 · Кубок России
Ловчев высказался о новом регламенте Кубка России
17 Июня
20:39 · Кубок России
Черников сообщил, попрощался ли Сперцян с игроками «Краснодара»
14:10 · Кубок России
Ещенко рассказал, как относится к новому формату Кубка России
12:55 · Кубок России
Тарханов оценил новый формат Кубка России
16 Июня
22:38 · Кубок России
Колыванов: «От нового формата Кубка России все бы отказались, если бы вернули еврокубки»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Ионов: «Краснодар» проделал большой путь, но не получился заключительный рывок»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Черников — о результатах «Краснодара»: «Можем ещё лучше»
15:44 · Кубок России
​Широков высказался о формате Кубка России 1
12:19 · Кубок России
Уткин поделился мнением о суперфинале Кубка России
Все новости