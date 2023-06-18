Кириченко оценил формат Кубка России

Российский тренер Дмитрий Кириченко дал комментарий по поводу нового формата розыгрыша Кубка России.

Напомним, что Кубок России в сезоне 2022/2023 выиграл ЦСКА. В суперфинале команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» по пенальти после ничьей со счётом 1:1.

«Новый формат Кубка России - нормальный. Выигрыш Кубка для меня очень ценен. Команда, которая победила в Кубке, прошла длинный путь - 13 или 14 матчей. Практически половина чемпионата. Болельщики ЦСКА должны ценить эту победу», - сказал Кириченко, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Отметим, что Дмитрий Кириченко в своё время выступал за московский ЦСКА как футболист.