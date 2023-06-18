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Кубок России

Ловчев высказался о новом регламенте Кубка России

18 Июня 2023 • 07:18 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Евгений Ловчев высказался касательно обновленного регламента Кубка страны.

«Сейчас такой регламент связан с тем, что у нас стало мало игр. Надо ли продолжать играть такой формат? Зависит от того, как долго ещё будет длиться бан, от этого всё должно исходить», - заявил Ловчев в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, что в минувшем сезоне трофей разыграли московский ЦСКА и «Краснодар». Суперфинал прошел на столичном стадионе «Лужники» и завершился вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «армейского» клуба – 6:5.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Ловчев
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