Ещенко рассказал, как относится к новому формату Кубка России

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко рассказал о своем отношении к новому формату проведения Кубка России.

«Понравилось, что было много топовых игр. Даже если проиграл, была ещё возможность выиграть. С другой стороны, становится не очень интересно, когда очень много игр. Когда постоянно играешь, топовые матчи тоже надоедают», - приводятся слова Ещенко на страницах издания «Чемпионат».

Триумфатором Кубка России в прошлом сезоне стал московский ЦСКА. В суперфинале турнира подопечные Владимира Федотова отпраздновали победу над «Краснодаром». В основное время была зафиксирована ничья – 1:1, а в серии пенальти точнее были «армейцы» - 6:5.