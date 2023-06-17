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Кубок России

Ещенко рассказал, как относится к новому формату Кубка России

17 Июня 2023 • 14:10 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко рассказал о своем отношении к новому формату проведения Кубка России.

«Понравилось, что было много топовых игр. Даже если проиграл, была ещё возможность выиграть. С другой стороны, становится не очень интересно, когда очень много игр. Когда постоянно играешь, топовые матчи тоже надоедают», - приводятся слова Ещенко на страницах издания «Чемпионат».

Триумфатором Кубка России в прошлом сезоне стал московский ЦСКА. В суперфинале турнира подопечные Владимира Федотова отпраздновали победу над «Краснодаром». В основное время была зафиксирована ничья – 1:1, а в серии пенальти точнее были «армейцы» - 6:5.

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Андрей Ещенко
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