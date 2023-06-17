Тарханов оценил новый формат Кубка России

Известный тренер Александр Тарханов, поработавший в екатеринбургском «Урале», поделился мнением о новом формате проведения Кубка России.

«Немного непонятно, кто с кем играет и кто вылетает. Но много игр - это необходимо сейчас, когда российские клубы не играют в Европе. Нормальный формат Кубка, который можно оставлять на следующий сезон», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что обладателем кубка в минувшем сезоне стал московский ЦСКА. В суперфинале турнира подопечные Владимира Федотова встречались с «Краснодаром». Основное время поединка завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были «армейцы» - 6:5.