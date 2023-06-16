Колыванов: «От нового формата Кубка России все бы отказались, если бы вернули еврокубки»

Российский тренер Игорь Колыванов оценил новый формат Кубка России. Напомним, 11 июня завершился первый розыгрыш национального Кубка в новом, более усложнённом формате, который действует с минувшего сезона. Победу в турнире одержал столичный ЦСКА, обыграв в серии пенальти «Краснодар».

«Мне больше нравится старый формат с двухматчевыми противостояниями. Если бы были еврокубки, то все бы отказались от нового регламента», - рассуждает Колыванов для «Чемпионата».

Тем не менее, прямо сейчас эксперт считает такой формат верным, ибо помимо чемпионата России командам нужно где-то играть. К тому же, от официальных турниров отстранена и сборная России.