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Кубок России

Колыванов: «От нового формата Кубка России все бы отказались, если бы вернули еврокубки»

16 Июня 2023 • 22:38 Комментировать

Российский тренер Игорь Колыванов оценил новый формат Кубка России. Напомним, 11 июня завершился первый розыгрыш национального Кубка в новом, более усложнённом формате, который действует с минувшего сезона. Победу в турнире одержал столичный ЦСКА, обыграв в серии пенальти «Краснодар».

«Мне больше нравится старый формат с двухматчевыми противостояниями. Если бы были еврокубки, то все бы отказались от нового регламента», - рассуждает Колыванов для «Чемпионата».

Тем не менее, прямо сейчас эксперт считает такой формат верным, ибо помимо чемпионата России командам нужно где-то играть. К тому же, от официальных турниров отстранена и сборная России.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Колыванов
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