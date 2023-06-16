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Кубок России

​Широков высказался о формате Кубка России

16 Июня 2023 • 15:44 Комментировать (1)

Роман Широков, который занимает должность генерального директора «Сатурна», высказался о формате Кубка России.

По словам Широкова, ему понравился новый формат национального кубка, ведь по сравнению с прежним он стал интереснее.

Также Широков отреагировал на мнения о том, что при новом формате Кубка России игр слишком много.

«До этого кричали, что мало играют, сейчас сыграют две лишние игры и кричат, что устали. Пусть сначала определятся, что они хотят. Мы каждый год будем туда-сюда бегать, что ли? Пока есть возможность поиграть в этом турнире, то почему нет?» - сказал Широков, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Напомним, что Кубок России выиграл ЦСКА. В суперфинале команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» по пенальти.

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Кубок России Роман Широков
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Комментарии (1)
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Cruyff
16 Июня 2023 в 16:02
Широков флюгер дело не в том что много игр а в том что если вылетел так уже чтобы вылетел а не снова играешь в другой сетке зачем это
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