​Широков высказался о формате Кубка России

Роман Широков, который занимает должность генерального директора «Сатурна», высказался о формате Кубка России.

По словам Широкова, ему понравился новый формат национального кубка, ведь по сравнению с прежним он стал интереснее.

Также Широков отреагировал на мнения о том, что при новом формате Кубка России игр слишком много.

«До этого кричали, что мало играют, сейчас сыграют две лишние игры и кричат, что устали. Пусть сначала определятся, что они хотят. Мы каждый год будем туда-сюда бегать, что ли? Пока есть возможность поиграть в этом турнире, то почему нет?» - сказал Широков, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Напомним, что Кубок России выиграл ЦСКА. В суперфинале команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» по пенальти.