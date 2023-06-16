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Кубок России

Уткин поделился мнением о суперфинале Кубка России

16 Июня 2023 • 12:19 Комментировать

Футбольный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением о суперфинале Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и «Краснодар».

«Достойный матч с хорошей интригой. Зрелище выдали что надо. Было много яркого - яркие ошибки, яркие голы. И серия пенальти, которая снова осталась за Игорем Акинфеевым», - рассказал Василий на своем канале в ютубе.

Финальный поединок состоялся в воскресенье, 11 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. В основное время команды не смогли выявить победителя, завершив встречу со счетом 1:1. Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались «армейцы» - 6:5.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Василий Уткин
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